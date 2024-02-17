Село Кульбаки Курской области подверглось восьми обстрелам

В результате обстрела села Кульбаки Курской области пострадали газовый трубопровод, административные здания и частное домовладение, погибших нет. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале 17 февраля.

Курский губернатор заявил о работе ПВО в регионе

«Село Кульбаки Глушковского района обстреляно со стороны Украины. Всего насчитали 8 прилётов. К счастью, пострадавших нет», - заявил он.

По данным губернатора Курской области, в селе повреждена газовая труба, два административных здания и одно домовладение.

Работы по восстановлению объектов начнутся, как только прекратится обстрел, уточнил Старовойт.

Ранее губернатор Курской области сообщил, что над Курчатовом, где строится вторая очередь Курской атомной электростанции, российская ПВО сбила украинский беспилотник. Об этом напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: kursk.ru
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