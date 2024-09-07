Сальдо рассказал, что население Херсона сократилось почти в семь раз
Контролируемый Киевом город Херсон стал практически пустынен, его население сократилось почти в семь раз. Об этом рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
«Примерно в Херсоне находится тысяч 50 населения, это из 340 тысяч. Поэтому город практически пустынен», — указал губернатор.
По словам Сальдо, в Херсоне много украинских военных, есть и иностранные наемники. Мужчин ловят на улицах и насильно мобилизуют. При этом мирные граждане лишены элементарных бытовых услуг: не во всех районах есть электричество и вода.
Губернатор подчеркнул, что киевскому режиму наплевать на население города.
«В Херсоне все больше остается людей пожилого возраста, которые... не могут выехать, поэтому мы все больше и больше думаем о том, как быстрее их освободить», — указал Сальдо.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru