Сальдо рассказал, что население Херсона сократилось почти в семь раз

«Примерно в Херсоне находится тысяч 50 населения, это из 340 тысяч. Поэтому город практически пустынен», — указал губернатор.

По словам Сальдо, в Херсоне много украинских военных, есть и иностранные наемники. Мужчин ловят на улицах и насильно мобилизуют. При этом мирные граждане лишены элементарных бытовых услуг: не во всех районах есть электричество и вода.

Губернатор подчеркнул, что киевскому режиму наплевать на население города.

«В Херсоне все больше остается людей пожилого возраста, которые... не могут выехать, поэтому мы все больше и больше думаем о том, как быстрее их освободить», — указал Сальдо.

