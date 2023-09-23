Сальдо избрали губернатором Херсонской области

Соответствующее решение приняли депутаты Херсонской областной. Сальдо принес присягу и вступил в должность. Он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за доверие и всем депутатам за поддержку.

Среди кандидатов, помимо Сальдо, были Иван Шумаков и Игорь Шепелин. На церемонии в качестве представителя президента присутствовал первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в интервью «Радиоточке НСН» предположил, что причинами отставки главы Росавиации Александра Нерадько могут быть конфликт с правительством и недавний инцидент с гражданским самолетом, который снова сел в поле.

