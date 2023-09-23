Сальдо избрали губернатором Херсонской области
Владимир Сальдо стал губернатором Херсонской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Соответствующее решение приняли депутаты Херсонской областной. Сальдо принес присягу и вступил в должность. Он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за доверие и всем депутатам за поддержку.
Среди кандидатов, помимо Сальдо, были Иван Шумаков и Игорь Шепелин. На церемонии в качестве представителя президента присутствовал первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в интервью «Радиоточке НСН» предположил, что причинами отставки главы Росавиации Александра Нерадько могут быть конфликт с правительством и недавний инцидент с гражданским самолетом, который снова сел в поле.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru