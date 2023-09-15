Мишустин освободил Нерадько от должности и назначил нового главу Росавиации
Глава Росавиации Александр Нерадько покинул свой пост, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.
«Александр Нерадько освобожден от ... должности», — указали в кабмине.
Федеральное агентство возглавит замруководителя Росавиации Дмитрий Ядров, пишет RT. Чиновник работает в ведомстве с 2019 года, он координировал работу структурных подразделений в сфере организации использования воздушного движения, летной эксплуатации, развития аэродромной инфраструктуры. Кроме того, Ядров курировал реализацию отраслевых федеральных проектов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru