Мишустин освободил Нерадько от должности и назначил нового главу Росавиации

Глава Росавиации Александр Нерадько покинул свой пост, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

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«Александр Нерадько освобожден от ... должности», — указали в кабмине.

Федеральное агентство возглавит замруководителя Росавиации Дмитрий Ядров, пишет RT. Чиновник работает в ведомстве с 2019 года, он координировал работу структурных подразделений в сфере организации использования воздушного движения, летной эксплуатации, развития аэродромной инфраструктуры. Кроме того, Ядров курировал реализацию отраслевых федеральных проектов.

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ФОТО: government.ru
ТЕГИ:Отставки И НазначенияРосавиацияПравительство РоссииМихаил Мишустин

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