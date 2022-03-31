РЖД отчитались о перевозках людей с юга России
Российские железнодорожники закрыли потребность в перевозках пассажиров с юга России в условиях ограниченного авиасообщения. Начиная с 24 февраля, РЖД предоставили 75 тысяч дополнительных мест в поездах на южном направлении.
Как сообщается в официальном Телеграм-канале холдинга, помимо перевозки тех, кто не смог вылететь из южных аэропортов страны, в разные города России было отправлено более 20 тысяч вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. При этом РЖД продолжает поддерживать постоянный суточный резерв мест в составах, сообщает РИА Новости.
Как отмечают в компании, в РЖД действует режим максимальной экономии ресурсов, но при этом сокращение штата работников не проводится.
Ранее в РЖД пообещали, что постараются не допустить роста цен на пассажирские билеты в 2022 году.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+19 277 / сут.
Умерли
369 тыс.+345 / сут.
Выздоровели
16,8 млн+50 496 / сут.
- Синоптики: циклон «Катарина» принесет в Москву обильный снегопад
- СМИ: Британцы потребовали от теннисиста Медведева «отказаться» от поддержки Путина
- Песков заявил, что не знает деталей идеи о национализации имущества украинцев
- Путин объяснил премьеру Норвегии цели спецоперации ВС РФ на Украине
- Симоньян назвала «оскорблением» британские санкции против RT и МИА «Россия сегодня»
- В Крыму задержали сотрудничавшего с СБУ россиянина
- В МВД допустили рост числа краж из-за подорожания техники
- СМИ: Михаил Дворкович решил покинуть пост главы совета директоров СМЗ
- Кабмин ввел мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов
- В России ограничат экспорт подсолнечного масла
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru