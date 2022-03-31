РЖД отчитались о перевозках людей с юга России

Российские железнодорожники закрыли потребность в перевозках пассажиров с юга России в условиях ограниченного авиасообщения. Начиная с 24 февраля, РЖД предоставили 75 тысяч дополнительных мест в поездах на южном направлении.

Финляндия возобновит железнодорожные грузоперевозки с Россией

Как сообщается в официальном Телеграм-канале холдинга, помимо перевозки тех, кто не смог вылететь из южных аэропортов страны, в разные города России было отправлено более 20 тысяч вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. При этом РЖД продолжает поддерживать постоянный суточный резерв мест в составах, сообщает РИА Новости.

Как отмечают в компании, в РЖД действует режим максимальной экономии ресурсов, но при этом сокращение штата работников не проводится.

Ранее в РЖД пообещали, что постараются не допустить роста цен на пассажирские билеты в 2022 году.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Георгий Зимарев
ТЕГИ:ПассажирыРЖД
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры