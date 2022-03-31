РЖД отчитались о перевозках людей с юга России

Как сообщается в официальном Телеграм-канале холдинга, помимо перевозки тех, кто не смог вылететь из южных аэропортов страны, в разные города России было отправлено более 20 тысяч вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. При этом РЖД продолжает поддерживать постоянный суточный резерв мест в составах, сообщает РИА Новости.

Как отмечают в компании, в РЖД действует режим максимальной экономии ресурсов, но при этом сокращение штата работников не проводится.

Ранее в РЖД пообещали, что постараются не допустить роста цен на пассажирские билеты в 2022 году.

