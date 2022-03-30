Финляндия возобновит железнодорожные грузоперевозки с Россией
Координирующая грузоперевозки по железным дорогам финская компания VR Transpoint с 30 марта возобновит прием поездов из России. Об этом говорится в заявлении компании.
Ранее в VR Transpoint сообщали о прекращении грузоперевозок в РФ и из страны из-за санкций Великобритании в отношении компании РЖД.
«Согласно уточнению, полученному от британских властей, санкции, о которых идет речь, не затрагивают соглашения, заключенные VR. Грузоперевозки на восточном направлении [с Россией] возобновятся 30 марта», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее финская железнодорожная компания заявила о прекращении движения поездов «Аллегро», которые курсировали между Хельсинки и Санкт-Петербургом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+19 660 / сут.
Умерли
368 тыс.+339 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 229 / сут.
- В Минобороны РФ опровергли заявления об обстрелах Умани
- Россиян предупредили о мошенничестве с помощью подделки банковских сайтов
- Российское посольство направило ноту в МИД ФРГ из-за атаки на мемориал в Берлине
- Польша откажется от импорта российских энергоносителей до конца года
- Российские военные уничтожили крупные склады ВСУ в Донецкой и Хмельницкой областях
- СМИ: Британия может поставить на Украину самоходные артиллерийские установки AS-90
- Медведев оценил информацию о «коллапсе» в РФ из-за санкций
- В Архангельске мужчина с муляжом взрывчатки попытался ограбить банк
- Медведев спрогнозировал смену системы финансов в мире
- Евро опустился ниже 91 рубля впервые с 23 февраля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru