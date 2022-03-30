Финляндия возобновит железнодорожные грузоперевозки с Россией

Ранее в VR Transpoint сообщали о прекращении грузоперевозок в РФ и из страны из-за санкций Великобритании в отношении компании РЖД.

«Согласно уточнению, полученному от британских властей, санкции, о которых идет речь, не затрагивают соглашения, заключенные VR. Грузоперевозки на восточном направлении [с Россией] возобновятся 30 марта», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее финская железнодорожная компания заявила о прекращении движения поездов «Аллегро», которые курсировали между Хельсинки и Санкт-Петербургом.

