Финляндия возобновит железнодорожные грузоперевозки с Россией

Координирующая грузоперевозки по железным дорогам финская компания VR Transpoint с 30 марта возобновит прием поездов из России. Об этом говорится в заявлении компании.

Движение поездов «Аллегро» между Финляндией и РФ прекратят 28 марта

Ранее в VR Transpoint сообщали о прекращении грузоперевозок в РФ и из страны из-за санкций Великобритании в отношении компании РЖД.

«Согласно уточнению, полученному от британских властей, санкции, о которых идет речь, не затрагивают соглашения, заключенные VR. Грузоперевозки на восточном направлении [с Россией] возобновятся 30 марта», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее финская железнодорожная компания заявила о прекращении движения поездов «Аллегро», которые курсировали между Хельсинки и Санкт-Петербургом.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Железная ДорогаРоссияФинляндия
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