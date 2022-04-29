Ряд рыболовных компаний ушел в простой из-за риска в Азовском море
Организации рыбохозяйственного комплекса Азовского моря уходят в простой из-за «возможных угроз и провокаций». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на проект постановления российского правительства о распределении межбюджетных трансфертов в 2022 году.
В документе отмечается, что рыболовецким компаниям необходимо «компенсировать издержки, связанные с их обязательствами по выплате заработной платы, налоговыми отчислениями в бюджеты бюджетной системы РФ». При этом точный размер компенсаций в тексте постановления не указан, однако предполагается, что на меры поддержки потребуется дополнительно около 50 млн рублей.
Сразу после начала военной спецоперации РФ на Украине 24 февраля судоходство в Азовском море было временно прекращено. В настоящий момент рыбный промысел в регионе «сильно ограничен».
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