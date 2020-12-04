Ряд регионов России ждет аномальный холод

Холодно будет и в северной части Калмыкии, где в ночные часы столбик термометра будет опускаться до -22 градусов. В целом температура будет ниже климатической нормы на 10—12 градусов.

В Волгоградской и Пензенской областях также ожидаются аномальные холода, передает RT.

В Норильске уже несколько дней снегопады сопровождаются сильным ветром, порывы которого достигают 25–30 метров в секунду, сообщает телеканал «360». Властям 2 декабря пришлось даже закрывать дорогу в местный аэропорт из-за метели.

