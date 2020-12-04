Ряд регионов России ждет аномальный холод

В ближайшие дни в ряде регионов Европейской России ожидается понижение температуры, которая прогнозируется ниже нормы на 7—10 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, аномальные холода ждут 4—8 декабря жителей Нижегородской, Кировской областей, Мордовии, Марий Эл, передает РИА Новости.

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Холодно будет и в северной части Калмыкии, где в ночные часы столбик термометра будет опускаться до -22 градусов. В целом температура будет ниже климатической нормы на 10—12 градусов.

В Волгоградской и Пензенской областях также ожидаются аномальные холода, передает RT.

В Норильске уже несколько дней снегопады сопровождаются сильным ветром, порывы которого достигают 25–30 метров в секунду, сообщает телеканал «360». Властям 2 декабря пришлось даже закрывать дорогу в местный аэропорт из-за метели.

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ФОТО: РИА Новости
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