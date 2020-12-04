Высокое атмосферное давление угрожает москвичам
В ближайшие дни атмосферное давление в Москве будет значительно превышать норму при этом снега в городе и области не будет до конца следующей рабочей недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, с 6 по 8 декабря давление в Москве будет превышать норму примерно на 20 миллиметров ртутного столба. В мегаполис пришла зимняя погода, сообщил синоптик. Ночные температуры в воскресенье будут -8-13, а днем -5-7.
Как сообщалось, на следующей неделе жителей Москвы ждет холодная «марсианская» погода без снега.
По ночам температура воздуха будет опускаться до минус 9-14 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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