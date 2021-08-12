Росприроднадзор сообщил о превышении химических веществ в воздухе Якутска

Предельно допустимая концентрация химических веществ в воздухе Якутска превышает норму с 1,28 до 19,6 раз по 6 показателям. Соответствующая информация приводится на официальном сайте регионального Роспотребнадзора.

Отмечается, что было проведено исследование 16 проб воздуха по 8 показателям. Превышение выявлены, в том числе, по показателям оксида углерода, диоксида серы и азота.