Росприроднадзор сообщил о превышении химических веществ в воздухе Якутска

Предельно допустимая концентрация химических веществ в воздухе Якутска превышает норму с 1,28 до 19,6 раз по 6 показателям. Соответствующая информация приводится на официальном сайте регионального Роспотребнадзора.

Отмечается, что было проведено исследование 16 проб воздуха по 8 показателям. Превышение выявлены, в том числе, по показателям оксида углерода, диоксида серы и азота.

Потушить невозможно! Лесные пожары в России бьют рекорды

В Роспотребнадзоре напомнили жителям региона о мерах безопасности в случае задымления. Сообщается, что необходимо защищать органы дыхания, минимизировать пребывание на открытом воздухе, особенно в жару, ограничить физические нагрузки, проводить ежедневные влажные уборки, при наличии недомогания обратиться к врачу.

Дым от лесных пожаров в Якутии накрыл столицу Казахстана. В воздухе Нур-Султана зафиксировано превышение предельно допустимой нормы двуокиси азота, информирует «Казгидромет». Последние несколько дней циклон удерживал в северных регионах республики облачность, а дым от лесных пожаров в Сибири приносил ветер.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЯкутскПожары
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры