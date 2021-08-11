Смог от пожаров в Якутии окутал столицу Казахстана

Дым от лесных пожаров в Якутии накрыл столицу Казахстана. В воздухе Нур-Султана зафиксировано превышение предельно допустимой нормы двуокиси азота, информирует «Казгидромет». Последние несколько дней циклон удерживал в северных регионах республики облачность, а дым от лесных пожаров в Сибири приносил ветер.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют ослабление влияния циклона и рассеивание смога. В конце прошлой недели дым от якутских пожаров накрыл город Павлодар в северо-восточном Казахстане, а также некоторые районы области.

В Красноярском крае России из-за лесных пожаров в Якутии на сегодня задымлено не менее 944 населенных пунктов, сообщает МЧС. В самом краевом центре и его окрестностях в воздухе присутствует запах гари.

В Якутии с 8 августа действует режим Чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. Сейчас в республике действует 172 природных пожара. По поручению президента РФ Владимира Путина глава МЧС Евгений Зиничев распорядился увеличить группировку сил и средств для тушения пожаров в Якутии.

