Смог от пожаров в Якутии окутал столицу Казахстана
Дым от лесных пожаров в Якутии накрыл столицу Казахстана. В воздухе Нур-Султана зафиксировано превышение предельно допустимой нормы двуокиси азота, информирует «Казгидромет». Последние несколько дней циклон удерживал в северных регионах республики облачность, а дым от лесных пожаров в Сибири приносил ветер.
В ближайшие дни синоптики прогнозируют ослабление влияния циклона и рассеивание смога. В конце прошлой недели дым от якутских пожаров накрыл город Павлодар в северо-восточном Казахстане, а также некоторые районы области.
В Красноярском крае России из-за лесных пожаров в Якутии на сегодня задымлено не менее 944 населенных пунктов, сообщает МЧС. В самом краевом центре и его окрестностях в воздухе присутствует запах гари.
В Якутии с 8 августа действует режим Чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. Сейчас в республике действует 172 природных пожара. По поручению президента РФ Владимира Путина глава МЧС Евгений Зиничев распорядился увеличить группировку сил и средств для тушения пожаров в Якутии.
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