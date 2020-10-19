Росприроднадзор назвал общий штраф «Норникелю» из-за разлива топлива

Суммарный штраф «Норникелю» за ЧП с разливом топлива составил несколько сотен тысяч рублей. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, передает ТАСС.

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Росприроднадзор подал в Арбитражный суд Красноярского края иск почти на 148 миллиардов рублей в «Норильско-Таймырской энергетической компании» о возмещении вреда окружающей среде. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства в сентябре. Ответчик входит в группу «Норникеля». Речь идёт об утечке нефтепродуктов на территории ТЭЦ, где из-за разрушенного резервуара разлилось более 21 тысячи тонн топлива. Нефтепродукты попали в реку Амбарную и её приток Далдыкан, впадающие в озеро Пясино.

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ФОТО: пресс-служба "Роскосмос"
ТЕГИ:ШтрафТопливо
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