Росприроднадзор назвал общий штраф «Норникелю» из-за разлива топлива
Суммарный штраф «Норникелю» за ЧП с разливом топлива составил несколько сотен тысяч рублей. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, передает ТАСС.
Росприроднадзор подал в Арбитражный суд Красноярского края иск почти на 148 миллиардов рублей в «Норильско-Таймырской энергетической компании» о возмещении вреда окружающей среде. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства в сентябре. Ответчик входит в группу «Норникеля». Речь идёт об утечке нефтепродуктов на территории ТЭЦ, где из-за разрушенного резервуара разлилось более 21 тысячи тонн топлива. Нефтепродукты попали в реку Амбарную и её приток Далдыкан, впадающие в озеро Пясино.
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