Росприродназор подал иск к структуре «Норникеля» на 148 миллиардов
Росприроднадзор подал в Арбитражный суд Красноярского края иск почти на 148 миллиардов рублей в «Норильско-Таймырской энергетической компании» о возмещении вреда окружающей среде. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Ответчик входит в группу «Норникеля».
Речь идёт об утечке нефтепродуктов на территории ТЭЦ, где из-за разрушенного резервуара разлилось более 21 тысячи тонн топлива. Нефтепродукты попали в реку Амбарную и её приток Далдыкан, впадающие в озеро Пясино.
Ещё в июле Росприроднадзор оценивал ущерб окружающей среде в 148 миллиардов рублей. С тех пор оценка не изменилась.
Как отмечает «Интерфакс», «Норникель» собирался оспорить размер вреда и предлагал уточнить сумму после завершения ликвидационных работ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 363 / сут.
Умерли
18 263+128 / сут.
Выздоровели
862 тыс.+5 915 / сут.
- В Польше рассказали о расширении санкционного списка ЕС по Белоруссии
- Кремль опроверг данные о намерении Путина создать комиссию по Навальному
- Авторы Lancet запросили данные у разработчиков вакцины «Спутник V»
- Лишённый сана мятежный схимонах Сергий отлучён от церкви
- Росприродназор подал иск к структуре «Норникеля» на 148 миллиардов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru