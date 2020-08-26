В Госдуме назвали причины загрязнения природы в России

«Это тяжелые производства с выбросами не только в атмосферу, но и в другие среды. У нас в этом году первый прецедент, когда одному из крупнейших загрязнителей – «Норникелю» – посчитали ущерб, как его должны считать. Обычно загрязняющие предприятия всеми путями стараются уходить от возмещения ущерба в реальных масштабах. Эта проблема перетекает в политическую плоскость, потому что у крупнейших загрязнителей есть очень серьезное лобби, которое тому же самому Росприроднадзору – вы могли судить по нападкам на ведомство Радионовой, которые случились после пересчета ущерба «Норникелю». Как только не обливали грязью. Это очень большая борьба, центр которой находится не в местах производства, а в Москве. Президент, когда выступал перед Федеральным собранием, сказал: «Загрязнитель платит». Он должен платить в полной мере, но сегодня это не так», - сказал Валуев.

По его словам, крупнейшим загрязнителям путем «прорастания» в структуры того же Росприроднадзора удается избежать оплаты реального ущерба природе. «Сегодня мы имеем один прецедент, но в целом политической жесткости, в том числе и на местах, – я говорю о губернаторах – не хватает. Потому что закон позволяет выявлять и в полной мере наказывать загрязнителей», - отметил Валуев

В конце мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, дочернего предприятия «Норникеля», из резервуара разлилось более 21 тысячи т нефтепродуктов. Они попали в почву, реки Амбарная, Далдыкан, их притоки. Росприроднадзор оценил ущерб экологии почти в 148 млрд рублей. «Норникель» не согласился с оценкой ведомства, однако подтвердил обязательства устранить последствия разлива за свой счет.

