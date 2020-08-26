В Госдуме назвали причины загрязнения природы в России

Первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев в эфире НСН отметил, что список самых экологически неблагополучных регионов редко меняется, потому что основные угрозы экологии концентрируются вокруг крупнейших загрязнителей России.



Лидером по выбросам в атмосферу загрязняющих веществ среди регионов России в 2019 году стал Красноярский край. К такому выводу пришла аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza на основании данных Росприроднадзора.

Как передает РБК, кроме Красноярского края в топ-10 регионов с самой загрязненным воздухом вошли Кемеровская область, Ханты-Мансийский АО, Свердловская область, Ямало-Ненецкий АО, Иркутская область, Башкирия, Челябинская область, Оренбургская область, Краснодарский край.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев в эфире НСН отметил, что список самых экологически неблагополучных регионов меняется редко, потому что основные угрозы экологии концентрируются вокруг крупнейших загрязнителей России.

«Норникелю» грозит второй крупный штраф за новый разлив топлива

«Это тяжелые производства с выбросами не только в атмосферу, но и в другие среды. У нас в этом году первый прецедент, когда одному из крупнейших загрязнителей – «Норникелю» – посчитали ущерб, как его должны считать. Обычно загрязняющие предприятия всеми путями стараются уходить от возмещения ущерба в реальных масштабах. Эта проблема перетекает в политическую плоскость, потому что у крупнейших загрязнителей есть очень серьезное лобби, которое тому же самому Росприроднадзору – вы могли судить по нападкам на ведомство Радионовой, которые случились после пересчета ущерба «Норникелю». Как только не обливали грязью. Это очень большая борьба, центр которой находится не в местах производства, а в Москве. Президент, когда выступал перед Федеральным собранием, сказал: «Загрязнитель платит». Он должен платить в полной мере, но сегодня это не так», - сказал Валуев.

По его словам, крупнейшим загрязнителям путем «прорастания» в структуры того же Росприроднадзора удается избежать оплаты реального ущерба природе. «Сегодня мы имеем один прецедент, но в целом политической жесткости, в том числе и на местах, – я говорю о губернаторах – не хватает. Потому что закон позволяет выявлять и в полной мере наказывать загрязнителей», - отметил Валуев

В конце мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, дочернего предприятия «Норникеля», из резервуара разлилось более 21 тысячи т нефтепродуктов. Они попали в почву, реки Амбарная, Далдыкан, их притоки. Росприроднадзор оценил ущерб экологии почти в 148 млрд рублей. «Норникель» не согласился с оценкой ведомства, однако подтвердил обязательства устранить последствия разлива за свой счет.

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ФОТО: flickr.com/Greenpeace_Russia
ТЕГИ:Николай ВалуевЭкологияКрасноярский Край
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