В Госдуме назвали причины загрязнения природы в России
Первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев в эфире НСН отметил, что список самых экологически неблагополучных регионов редко меняется, потому что основные угрозы экологии концентрируются вокруг крупнейших загрязнителей России.
Лидером по выбросам в атмосферу загрязняющих веществ среди регионов России в 2019 году стал Красноярский край. К такому выводу пришла аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza на основании данных Росприроднадзора.
Как передает РБК, кроме Красноярского края в топ-10 регионов с самой загрязненным воздухом вошли Кемеровская область, Ханты-Мансийский АО, Свердловская область, Ямало-Ненецкий АО, Иркутская область, Башкирия, Челябинская область, Оренбургская область, Краснодарский край.
Первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев в эфире НСН отметил, что список самых экологически неблагополучных регионов меняется редко, потому что основные угрозы экологии концентрируются вокруг крупнейших загрязнителей России.
«Это тяжелые производства с выбросами не только в атмосферу, но и в другие среды. У нас в этом году первый прецедент, когда одному из крупнейших загрязнителей – «Норникелю» – посчитали ущерб, как его должны считать. Обычно загрязняющие предприятия всеми путями стараются уходить от возмещения ущерба в реальных масштабах. Эта проблема перетекает в политическую плоскость, потому что у крупнейших загрязнителей есть очень серьезное лобби, которое тому же самому Росприроднадзору – вы могли судить по нападкам на ведомство Радионовой, которые случились после пересчета ущерба «Норникелю». Как только не обливали грязью. Это очень большая борьба, центр которой находится не в местах производства, а в Москве. Президент, когда выступал перед Федеральным собранием, сказал: «Загрязнитель платит». Он должен платить в полной мере, но сегодня это не так», - сказал Валуев.
По его словам, крупнейшим загрязнителям путем «прорастания» в структуры того же Росприроднадзора удается избежать оплаты реального ущерба природе. «Сегодня мы имеем один прецедент, но в целом политической жесткости, в том числе и на местах, – я говорю о губернаторах – не хватает. Потому что закон позволяет выявлять и в полной мере наказывать загрязнителей», - отметил Валуев
В конце мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, дочернего предприятия «Норникеля», из резервуара разлилось более 21 тысячи т нефтепродуктов. Они попали в почву, реки Амбарная, Далдыкан, их притоки. Росприроднадзор оценил ущерб экологии почти в 148 млрд рублей. «Норникель» не согласился с оценкой ведомства, однако подтвердил обязательства устранить последствия разлива за свой счет.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
971 тыс.+4 676 / сут.
Умерли
16 683+115 / сут.
Выздоровели
786 тыс.+6 403 / сут.
- Верховному суду пожаловались на трёхдневное голосование в сентябре
- Газовое оборудование не является причиной взрыва в московской многоэтажке
- СК завершил расследование аварии «Боинга» в аэропорту Сочи
- Роман «Десять негритят» переименовали во Франции из-за политкорректности
- Социологини и станочницы: На Украине узаконили феминитивы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru