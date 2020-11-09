Роспотребнадзор призвал ряд регионов усилить ограничения из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в регионах с высокими показателями по заболеваемости коронавирусом необходимо усилить режим ограничений. Она назвала в частности Карачаево-Черкесскую и Кабардино-Балкарскую республики, Сахалин, Хакасию и Пензу.

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В 46 регионах России отмечается стабилизация ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщила Попова во время заседания координационного совета по борьбе с COVID-19, передает RT. В 33 — продолжается рост заболеваемости.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил в понедельник, что 82% коек для больных коронавирусом на данный момент в России заняты, передает РИА ФАН. По его словам, около около 75% зараженных новым вирусом россиян находятся на амбулаторном лечении.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:КоронавирусРоспотребнадзор
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