Подмосковных студентов перевели на дистанционное обучение

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что студенты колледжей и вузов Московской области с 16 ноября переходят на дистанционное обучение.



На оперативном совещании с зампредами областного правительства глава региона отметил, что распоряжение, подготовленное юридической службой, касается всех вузов и 49 колледжей Подмосковья, в которых занимаются учащиеся старшего возраста.



Ранее Воробьёв заявил, что в рамках борьбы с распространением коронавируса, с 11 ноября в Подмосковье будут заблокированы проездные жителей старше 65 лет, которым рекомендуется оставаться дома. Режим самоизоляции также следует соблюдать гражданам с хроническими заболеваниями.

