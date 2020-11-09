Подмосковных студентов перевели на дистанционное обучение

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что студенты колледжей и вузов Московской области с 16 ноября переходят на дистанционное обучение.

На оперативном совещании с зампредами областного правительства глава региона отметил, что распоряжение, подготовленное юридической службой, касается всех вузов и 49 колледжей Подмосковья, в которых занимаются учащиеся старшего возраста.

Ранее Воробьёв заявил, что в рамках борьбы с распространением коронавируса, с 11 ноября в Подмосковье будут заблокированы проездные жителей старше 65 лет, которым рекомендуется оставаться дома. Режим самоизоляции также следует соблюдать гражданам с хроническими заболеваниями.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусСтудентыМосковская ОбластьАндрей Воробьёв
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