Рогов заявил о критическом уровне воды в Каховском водохранилище

Рогов уточнил, что вода поднялась на 17 метров. Ее уровень превышает норму на 2,5 метра, подчеркнул глава движения.

В потенциально опасной зоне находятся населенные пункты Каменка-Днепровская и Великая Знаменка. От подтопления их защищает дамба, отметил Рогов.

Он не исключил, что может произойти прорыв защитного сооружения. В таком случае в зоне подтопления окажутся десятки тысяч жителей, предупредил председатель движения.

Ранее Рогов заявил о скоплении украинских сил в Запорожской области для контрнаступления, передает «Радиоточка НСН».

