Рогов заявил о критическом уровне воды в Каховском водохранилище

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки.

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Рогов уточнил, что вода поднялась на 17 метров. Ее уровень превышает норму на 2,5 метра, подчеркнул глава движения.

В потенциально опасной зоне находятся населенные пункты Каменка-Днепровская и Великая Знаменка. От подтопления их защищает дамба, отметил Рогов.

Он не исключил, что может произойти прорыв защитного сооружения. В таком случае в зоне подтопления окажутся десятки тысяч жителей, предупредил председатель движения.

Ранее Рогов заявил о скоплении украинских сил в Запорожской области для контрнаступления, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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