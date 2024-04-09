Рогов сообщил об уходе главы правительства Запорожской области
Глава правительства Запорожской области Антон Кольцов покинул свой пост. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Рогов напомнил, что правительство под руководством Кольцова начало свою работу с самых первых дней «становления региона». Теперь, по его словам, входить в курс дел с чистого листа придется новому кабинету министров.
Официальных данных об отставке Кольцова на данный момент нет.
Ранее ВСУ дроном атаковали корпус тренажерного центра Запорожской АЭС. Как сообщила пресс-служба станции, прилет пришелся по крыше, никто не пострадал.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД РФ: государственный визит Путина в Китай предстоит в 2024 году
- Регионы России подключились к приложению для помощи детям «Заступник»
- Пик паводка в Орске миновал
- АКОРТ: Репчатый лук, гречка и картофель больше всего подешевели в марте
- Власти Башкирии опровергли информацию о том, что в Уфе девочку назвали Кириллом
- В Москве приостановили регистрацию машин из-за технического сбоя
- ВСУ потеряли на донецком направлении свыше 480 военнослужащих
- Рогов сообщил об уходе главы правительства Запорожской области
- Евросоюз передаст Украине 167 электрогенераторов
- Ми-8 из-за неисправности сел на косе реки в Хабаровском крае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru