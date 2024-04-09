Рогов сообщил об уходе главы правительства Запорожской области

Глава правительства Запорожской области Антон Кольцов покинул свой пост. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Рогов напомнил, что правительство под руководством Кольцова начало свою работу с самых первых дней «становления региона». Теперь, по его словам, входить в курс дел с чистого листа придется новому кабинету министров.

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Официальных данных об отставке Кольцова на данный момент нет.

Ранее ВСУ дроном атаковали корпус тренажерного центра Запорожской АЭС. Как сообщила пресс-служба станции, прилет пришелся по крыше, никто не пострадал.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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