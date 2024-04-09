ВСУ дроном атаковали корпус тренажерного центра Запорожской АЭС

ВСУ дроном атаковали корпус тренажерного центра Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции.

«Строят линию обороны»: Западные издания назвали Харьков новой целью России

Отмечается, что прилет пришелся по крыше. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил об уничтожении над регионом украинского БПЛА, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ЗапорожьеБеспилотникиУкраинаВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры