ВСУ дроном атаковали корпус тренажерного центра Запорожской АЭС
9 апреля 202411:46
ВСУ дроном атаковали корпус тренажерного центра Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции.
Отмечается, что прилет пришелся по крыше. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил об уничтожении над регионом украинского БПЛА, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru