РГО подтвердило обнаружение судна «Вайгач» в Арктике

Русское географическое общество подтвердило, что в Карском море обнаружен ледокольный пароход «Вайгач», который затонул в 1918 году. Это установили участники совместной экспедиции РГО и Северного флота. Они провели водолазный осмотр судна, сообщил глава департамента экспедиционной деятельности и развития туризма РГО Сергей Чечулин.

Сегодня состоялась церемония передачи в Научный архив РГО документов из семейных архивов адмирала Бориса Вилькицкого, капитана «Вайгача», и гидрографа Николая Евгенова - вахтенного начальника ледокола.

По слова Чечулина, в прошлом году в рамках третьего сезона экспедиции РГО и Северного флота по исследованию арктических архипелагов в Карском море было определено местоположение останков сразу нескольких судов, построенных в XX веке.