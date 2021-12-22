РГО подтвердило обнаружение судна «Вайгач» в Арктике
Русское географическое общество подтвердило, что в Карском море обнаружен ледокольный пароход «Вайгач», который затонул в 1918 году. Это установили участники совместной экспедиции РГО и Северного флота. Они провели водолазный осмотр судна, сообщил глава департамента экспедиционной деятельности и развития туризма РГО Сергей Чечулин.
Сегодня состоялась церемония передачи в Научный архив РГО документов из семейных архивов адмирала Бориса Вилькицкого, капитана «Вайгача», и гидрографа Николая Евгенова - вахтенного начальника ледокола.
По слова Чечулина, в прошлом году в рамках третьего сезона экспедиции РГО и Северного флота по исследованию арктических архипелагов в Карском море было определено местоположение останков сразу нескольких судов, построенных в XX веке.
Ледоколы «Таймыр» и «Вайгач» составляли основу гидрографической экспедиции, которая проводилась в 1910-1915 годах. Её целью было изучение путей вдоль северных берегов Сибири. Тогда, в частности, были открыты архипелаг Северная Земля, острова Старокадомский, Малый Таймыр.
Ледокольный пароход «Вайгач» был заложен в 1907 году в Санкт-Петербурге на Невском судостроительном заводе, спущен на воду в 1908 году, вступил в строй в 1909 году. Судно принимало участие в Первой мировой войне. В 1918 году оно попало в аварию в Енисейском заливе.
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