В Черном море обнаружили потопленный немцами теплоход «Армения»
В Черном море обнаружен теплоход «Армения», который был атакован в ноябре 1941 году немецкой авиацией и утонул. Это была одна из крупнейших морских катастроф за всю историю человечества.
Как сообщает Русское географическое сообщество (РГО), судно стоит на ровном киле курсом 220 единым фрагментом в 15 морских милях от берега на глубине 1 500 метров. Корпус судна не имеет повреждений, характерных при попадании торпед, хотя ранее это была официальная версия. В РГО считают, что судно затонуло в результате попадания обычных авиационных бомб, отмечает РИА Новости.
«Армения» - пассажирско-грузовой теплоход типа «Аджария». Судно было построено в 1928 году на Балтийском заводе. В начале Великой Отечественной войны теплоход был переоборудован под санитарно-транспортное средство, на борта теплохода были нанесены красные кресты и поднят флаг международного Красного креста.
«Армения» вышла из порта Севастополя 6 ноября, затем теплоход зашел в Ялту. На борту находились раненые бойцы, персонал госпиталей, руководство и сотрудники пионерлагеря «Артек», члены их семей и часть партийного руководства Крыма.
7 ноября судно, на борту которого могло находиться от 6 до 10 тысяч человек, было атаковано немецкой авиацией. Через четыре минуты после попадания теплоход затонул.
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