Ролик: Для бизнеса на Дальнем Востоке введут единые правила с 2027 года

«Сейчас у нас есть территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, Арктическая зона, Курильские острова, международные ТОРы — у каждого свои правила, свои льготы, своя бюрократия. Инвестор приходит и зачастую не понимает, куда ему идти и что ему положено. Единый режим — это простые и понятные правила для всего макрорегиона», — заявил сенатор.

По поручению президента Владимира Путина, данному по итогам Восточного экономического форума в сентябре 2025 года, с 1 января 2027 года на территории Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны должен заработать единый преференциальный режим. Сегодня в Совете Федерации проходят активные обсуждения концепции соответствующего законопроекта.

Сейчас в рамках действующих преференциальных режимов на территории макрорегиона работают около четырех тысяч резидентов с плановым объемом инвестиций 11,5 триллиона рублей, из них уже вложено 5,1 триллиона рублей. Введено более тысячи новых предприятий и создано 176 тысяч рабочих мест.

«Результаты есть — и они серьёзные. Но система стала слишком сложной. Один инвестор работает по правилам ТОР, другой — по правилам свободного порта. При этом они могут находиться в соседних районах. Это несправедливо и порой неэффективно», — подчеркнул Ролик.

Новый режим сохранит все действующие льготы для уже работающих резидентов — их условия не ухудшатся. Для новых инвесторов введут единый набор преференций: нулевая ставка налога на прибыль на пять лет, льготы по налогу на имущество и земельному налогу, сниженные страховые взносы, режим свободной таможенной зоны и минимальный порог входа — от пяти миллионов рублей инвестиций.

«Арктика формирует 7% ВВП России и 11% экспорта. Дальний Восток — это 13,5 триллиона рублей инвестиционных проектов. Чтобы эти цифры росли, правила игры должны быть простыми и стабильными. Единый режим — это именно то, что нужно инвесторам», — заключил сенатор.

