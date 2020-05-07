Режим самоизоляции в Хабаровском крае намерены продлить до лета
Власти Хабаровского края намерены продлить режим самоизоляции на территории региона до 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства, отметив, что такие рекомендациипоступили от министерство здравоохранения и Роспотребнадзора.
Однако – в зависимости от эпидситуации – некоторые послабления правил самоизоляции могут быть введены уже во второй половине мая, пишет Газета.ру.
По последим данным, в Хабаровском крае зарегистрировано 738 случаев заражения коронавирусной инфекцией, жертвами COVID-19 стали 7 человек, вылечились 204 пациента.
Накануне стало известно, что в Псковской области решили ослабить карантинные меры, ранее введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Как сообщается на сайте администрации региона, в частности, со среды, 6 мая, жителям разрешили посещать кладбища. Кроме того, возобновить работу может ряд объектов розничной торговли. Однако торговые точки должны соблюдать установленные требования.
В частности, в магазине следует находиться в масках и перчатках, а в торговых залах должны иметься средства дезинфекции для обработки рук.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
177 тыс.+11 231 / сут.
Умерли
1 625+88 / сут.
Выздоровели
23 803+2 476 / сут.
- «Зарвавшиеся молодчики» и старые споры: В Чехии ответили на претензии России
- Чехия намерена усилить безопасность сотрудников дипмиссии в Москве
- Число проведённых в России тестов на COVID-19 приближается к пяти миллионам
- «Выдыхающийся коронавирус»: Москва ослабит карантин ради строителей и мигрантов
- Американские СМИ смоделировали термоядерный удар по Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru