Режим самоизоляции в Хабаровском крае намерены продлить до лета

Власти Хабаровского края намерены продлить режим самоизоляции на территории региона до 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства, отметив, что такие рекомендациипоступили от министерство здравоохранения и Роспотребнадзора.

Однако – в зависимости от эпидситуации – некоторые послабления правил самоизоляции могут быть введены уже во второй половине мая, пишет Газета.ру.

По последим данным, в Хабаровском крае зарегистрировано 738 случаев заражения коронавирусной инфекцией, жертвами COVID-19 стали 7 человек, вылечились 204 пациента.