Режим самоизоляции в Хабаровском крае намерены продлить до лета

Власти Хабаровского края намерены продлить режим самоизоляции на территории региона до 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства, отметив, что такие рекомендациипоступили от министерство здравоохранения и Роспотребнадзора.

Однако – в зависимости от эпидситуации – некоторые послабления правил самоизоляции могут быть введены уже во второй половине мая, пишет Газета.ру.

По последим данным, в Хабаровском крае зарегистрировано 738 случаев заражения коронавирусной инфекцией, жертвами COVID-19 стали 7 человек, вылечились 204 пациента.

Ограничения по COVID-19 в РФ будут снимать в три этапа

Накануне стало известно, что в Псковской области решили ослабить карантинные меры, ранее введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Как сообщается на сайте администрации региона, в частности, со среды, 6 мая, жителям разрешили посещать кладбища. Кроме того, возобновить работу может ряд объектов розничной торговли. Однако торговые точки должны соблюдать установленные требования.

В частности, в магазине следует находиться в масках и перчатках, а в торговых залах должны иметься средства дезинфекции для обработки рук.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Хабаровский КрайсамоизоляцияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры