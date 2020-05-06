Ограничения по COVID-19 в РФ будут снимать в три этапа

На каждом этапе будет расширятся список общественных пространств, где люди смогут контактировать между собой. Сначала разрешат заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади, а также с соблюдением социальной дистанции.

На втором этапе предлагается разрешить прогулки на улице с семьей, работу школ и вузов, а также открытие магазинов и предприятий бытового обслуживания большей площади, но с ограничением одномоментно обслуживаемых граждан.

На третьем этапе должны открыться места отдыха населения, то есть парки, скверы, при условии соблюдения социального дистанцирования. При этом, в случае ухудшения эпидемиологических показателей, ограничения могут быть возвращены.

