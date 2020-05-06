Ограничения по COVID-19 в РФ будут снимать в три этапа

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выступила с предложением о постепенном трехэтапном смягчении ограничений, действующих в связи с опасностью распространения коронавируса. Об этом рассказала глава ведомства, Главный государственный санитарный врач Анна Попова на совещании у президента РФ Владимира Путина.

По словам Поповой, на каждом из таких этапов руководители субъектов федерации по предложению региональных главных санврачей смогут проводить конкретные шаги по снятию ограничений. При этом будут учитываться такие ключевые показатели, как: темп прироста заболеваемости, свободный коечный фонд для госпитализации больных, охват тестирований.

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На каждом этапе будет расширятся список общественных пространств, где люди смогут контактировать между собой. Сначала разрешат заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади, а также с соблюдением социальной дистанции.

На втором этапе предлагается разрешить прогулки на улице с семьей, работу школ и вузов, а также открытие магазинов и предприятий бытового обслуживания большей площади, но с ограничением одномоментно обслуживаемых граждан.

На третьем этапе должны открыться места отдыха населения, то есть парки, скверы, при условии соблюдения социального дистанцирования. При этом, в случае ухудшения эпидемиологических показателей, ограничения могут быть возвращены.

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ФОТО: pixabay.com
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