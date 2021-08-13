Режим ЧС введен в нескольких районах Кубани из-за ливней
Администрация Краснодарского каря ввела режим Чрезвычайной ситуации в связи с угрозой подтоплений в результате ливней в Анапе, Новороссийске, Темрюкском и Славянском районах. Кроме того, в ближайшее время аналогичный режим будет активирован ещё в двух районах - Крымском и Приморско-Ахтарском.
Сильные ливни шли всю минувшую ночь и продолжаются до сих пор. Отмечены подтопления территорий в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. Наиболее сложная ситуация в Темрюкском районе. Там от разгула стихии пострадали 800 придомовых территорий.
Ранее о введении ЧС из-за непогоды в Геленджике сообщил глава города Алексей Богодистов. Это предупредительная мера на случай возможных подтоплений, которые пока в городе не фиксировались.
Экстренное предупреждение по непогоде действует в Краснодарском крае до конца суток 16 августа. Губернатор Вениамин Кондратьев поставил задачу минимизировать последствия ливней, для чего, в частности, организовать постоянный мониторинг за уровнем воды, выставить посты наблюдения и при малейшей угрозе проводить эвакуацию жителей.
В Главном управлении МЧС по региону организована работа оперативного штаба. В готовности развернуты 16 пунктов временного размещения вместимостью более 1,5 тысяч человек.
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