Режим ЧС введен в нескольких районах Кубани из-за ливней

Администрация Краснодарского каря ввела режим Чрезвычайной ситуации в связи с угрозой подтоплений в результате ливней в Анапе, Новороссийске, Темрюкском и Славянском районах. Кроме того, в ближайшее время аналогичный режим будет активирован ещё в двух районах - Крымском и Приморско-Ахтарском.

Сильные ливни шли всю минувшую ночь и продолжаются до сих пор. Отмечены подтопления территорий в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. Наиболее сложная ситуация в Темрюкском районе. Там от разгула стихии пострадали 800 придомовых территорий.

Ранее о введении ЧС из-за непогоды в Геленджике сообщил глава города Алексей Богодистов. Это предупредительная мера на случай возможных подтоплений, которые пока в городе не фиксировались.

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Экстренное предупреждение по непогоде действует в Краснодарском крае до конца суток 16 августа. Губернатор Вениамин Кондратьев поставил задачу минимизировать последствия ливней, для чего, в частности, организовать постоянный мониторинг за уровнем воды, выставить посты наблюдения и при малейшей угрозе проводить эвакуацию жителей.

В Главном управлении МЧС по региону организована работа оперативного штаба. В готовности развернуты 16 пунктов временного размещения вместимостью более 1,5 тысяч человек.

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Фото: 23.mchs.gov.ru
ТЕГИ:МЧСЛивеньКубань
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