Резервный госпиталь в «Сокольниках» принял первых пациентов с COVID-19

Временный госпиталь в конгрессно-выставочном комплексе (КВК) «Сокольники» принял первых пациентов с COVID-19. Об этом рассказал главврач городской клинической больницы имени Иноземцева Александр Митичкин. Он добавил, что уже работают все службы госпиталя, который открылся накануне. В частности, есть доступ к электронной истории болезни, что сокращает время на оказание помощи пациентам.

Напомним, временный госпиталь в КВК «Сокольники» закреплен за городской клинической больницей имени Иноземцева. Решение об открытии двух временных госпиталей (в «Сокольниках» и в ледовом дворце «Крылатское») было принято из-за роста случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице.

В Москве за минувшие сутки госпитализировали 1 049 пациентов с COVID-19. На аппаратах ИВЛ находятся 253 человека. Всего за сутки в столице выявили 4 082 случая заражения коронавирусной инфекцией.