Резервный госпиталь в «Сокольниках» принял первых пациентов с COVID-19
Временный госпиталь в конгрессно-выставочном комплексе (КВК) «Сокольники» принял первых пациентов с COVID-19. Об этом рассказал главврач городской клинической больницы имени Иноземцева Александр Митичкин. Он добавил, что уже работают все службы госпиталя, который открылся накануне. В частности, есть доступ к электронной истории болезни, что сокращает время на оказание помощи пациентам.
Напомним, временный госпиталь в КВК «Сокольники» закреплен за городской клинической больницей имени Иноземцева. Решение об открытии двух временных госпиталей (в «Сокольниках» и в ледовом дворце «Крылатское») было принято из-за роста случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице.
В Москве за минувшие сутки госпитализировали 1 049 пациентов с COVID-19. На аппаратах ИВЛ находятся 253 человека. Всего за сутки в столице выявили 4 082 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Москве продолжает усложняться. По его словам, за сутки подтверждаются тысячи диагнозов "коронавирусная инфекция". Прибавляется по 500 заболевших, а за неделю рост составил 78%. Увеличилась соответственно нагрузка на стационары, поликлиники, круглосуточно работают КТ-центры, подчеркнул специалист.
Он также добавил, что Москва по уровню заболеваемости приблизилась к тому, что было весной.
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