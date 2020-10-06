Власти Москвы не намерены возвращать пропускной режим, заявил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в эфире «Эха Москвы».

«Сейчас об этом речи не идет», - сказал Данчиков, отвечая на вопрос, намерены ли власти вводить пропускной режим.

Он добавил, что соблюдения введенных мер будет достаточно, чтобы избежать роста заболеваемости коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки в Москве выявили 4 082 новых случая заражения COVID-19, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Были госпитализированы 1 049 пациентов с коронавирусом. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 253 человека.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Москве продолжает усложняться. По его словам, за сутки подтверждаются тысячи диагнозов "коронавирусная инфекция". Прибавляется по 500 заболевших, а за неделю рост составил 78%. Увеличилась соответственно нагрузка на стационары, поликлиники, круглосуточно работают КТ-центры, подчеркнул специалист.

Он также добавил, что Москва по уровню заболеваемости приблизилась к тому, что было весной.

В Сбербанке во вторник объявили о переводе двух третей сотрудников на «удаленку» в регионах с большим приростом заболевших коронавирусом, напоминает ОТР.

