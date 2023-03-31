Решение о референдуме по переименованию Волгограда могут принять после майских праздников

Решение о проведении референдума о переименовании Волгограда могут принять в мае. Об этом заявил сопредседатель совета по изучению общественного мнения о переименовании, глава Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков.

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Ранее совет начал проводить встречи с представителями общественности Волгограда, чтобы выяснить, как горожане относятся к возможному переименования Волгограда в Сталинград.

Струков рассказал, что встречи с общественниками города, которые проходили в каждом районе, завершились, однако изучение общественного мнения будет продолжено.

«Форсировать никто не будет ... Скорее всего, после майских праздников мы выйдем на ясность на счет референдума», — отметил сопредседатель совета в беседе с РИА Новости.

По словам Струкова, референдум не будет привязан к Единому дню голосования в сентябре.

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Фото: telegram.org
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