Блошкин: Дата референдума по переименованию Волгограда пока не определена

Глава совета по изучению общественного мнения о переименовании, председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин заявил, что принимать решение о проведении референдума по переименованию Волгограда в Сталинград в ближайшие месяцы не планируется, сообщает РИА Новости.

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По его словам, принятия какого-либо решения не будет ни через неделю, ни через месяц.

«И точно вам скажу, что референдума в сентябре в единый день голосования тоже не будет», - заключил он.

Ранее в Волгограде, в преддверии 80-летия победы в Сталинградской битве, на всех основных въездах в город дорожные знаки «Волгоград» временно заменены на знаки «Сталинград», пишут «Известия».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Переименование"сталинград"Волгоград

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