Блошкин: Дата референдума по переименованию Волгограда пока не определена

По его словам, принятия какого-либо решения не будет ни через неделю, ни через месяц.

«И точно вам скажу, что референдума в сентябре в единый день голосования тоже не будет», - заключил он.

Ранее в Волгограде, в преддверии 80-летия победы в Сталинградской битве, на всех основных въездах в город дорожные знаки «Волгоград» временно заменены на знаки «Сталинград», пишут «Известия».

