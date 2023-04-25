В Калужской области расчистят русло реки Лужа

В Калужской области в июне 2023 года начнется расчистка реки Лужа, сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Владимир Жипа.

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Он уточнил, что работы пройдут на пяти километрах русла. Планируется изъять около 50 тысяч кубометров донного ила.

Расчистка начнется со стороны Ивановского луга. Работы продолжатся в северном направлении к Буниной горе.

В Калужской области на прошлой неделе открылась новая производственная линия компании «Хаят». Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.

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Фото: 35.mchs.gov.ru
ТЕГИ:ЭкологияКалужская Область

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