Регионы Арктики получат деньги на развитие

На совещании с вице-премьерами глава кабмина заявил, что правительство продолжает поддерживать развитие регионов Арктики. Как пишет РИА Новости, федеральные деньги пойдут на строительство и ремонт объектов образования, спорта и культуры, приобретение автобусов и машин скорой помощи, закупку медицинского оборудования и ремонт автомобильных дорог.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на форуме «Сделано в России», что Россия намерена расширять транспортно-логистические коридоры. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

