Регионы Арктики получат деньги на развитие

Регионы Арктики получат более 2,6 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры. О выделении средств Коми, Чукотскому округу, Архангельской и Мурманской областям сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, соответствующее распоряжение подписано.

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На совещании с вице-премьерами глава кабмина заявил, что правительство продолжает поддерживать развитие регионов Арктики. Как пишет РИА Новости, федеральные деньги пойдут на строительство и ремонт объектов образования, спорта и культуры, приобретение автобусов и машин скорой помощи, закупку медицинского оборудования и ремонт автомобильных дорог.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на форуме «Сделано в России», что Россия намерена расширять транспортно-логистические коридоры. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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