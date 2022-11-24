Госдума приняла закон «О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон «О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», сообщает РИА Новости.

Далее нормативный акт будет передан на утверждение в Совет Федерации, после чего направлен на подпись президенту Владимиру Путину.

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Как отмечается, документ предусматривает постепенное снижение дефицита федерального бюджета с двух до 0,7 процента ВВП.

Кроме того, в нем предусмотрено ежегодное увеличение государственного долга до 29,94 триллионов рублей в 2025 году.

Основные характеристики бюджета определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 2023 году в 149,949 триллиона рублей, в 2024 году — 159,714 триллиона, в 2025 году — 170,598 триллиона, и уровня инфляции не выше 5,5% в 2023 году и четырех процентов — в 2024-2025 годах.

Ранее Госдума одобрила заморозку накопительной части пенсии до 2025 года, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: government.ru
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