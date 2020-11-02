Регионам простят долги в обмен на развитие туротрасли

Российским регионам простят часть долгов по бюджетным кредитам в обмен на развитие туризма. Такое постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, пишут «Известия».

Правительство обещает списать часть долгов субъекту, если на его территории будут реализованы новые инвестпроекты, в том числе в области туризма. Это должно простимулировать создание инфраструктуры, но понадобятся и новые расходы.

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Регионы должны направлять высвобождаемые в результате реструктуризации задолженности средства на развитие инфраструктуры под инвестпроекты, отмечает Ura.ru. Согласно постановлению, одним из обязательных условий получения льгот является то, что реализацией проекта должна заниматься специально созданная компания.

На прошлой неделе Ростуризм заявил, что россияне за первую неделю второго этапа программы стимулирования внутренних туристических поездок забронировали туров с кэшбэком на 870 млн рублей.

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