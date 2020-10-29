Суздаль выбран новогодней столицей России в 2023-2024 годах
Участие Суздаля в проекте "Новогодняя столица России" в 2023-2024 гг. подтвердил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин после встречи с главой Минкульта РФ Ольгой Любимовой. Об этом сообщает Интерфакс.
В своем профиле во "Вконтакте" Сипягин рассказал о том, что Суздаль выбран в качестве новогодней столицы России на период зимы 2023-2024 года. Губернатор также отметил, что регион приобретет благодаря участию в проекте ряд улучшений и преобразований.
Так, по словам губернатора, будет отреставрирован древний Георгиевский собор, а также будут рассмотрены и утверждены "в приоритетном порядке" проекты по реставрации усадьбы Зворыкина в Муроме, драмтеатра и филармонии области.
Суздаль является одним из древнейших городов России, он входит в маршрут Золотого кольца. Город основан раньше 1024 года и обладает уникальным архитектурным ансамблем. В 2020-2021 году в проекте "Новогодняя столица России" участвует Калуга, следующей зимой новогодней столицей станет Нижний Новгород.
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