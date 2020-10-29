Суздаль выбран новогодней столицей России в 2023-2024 годах

Участие Суздаля в проекте "Новогодняя столица России" в 2023-2024 гг. подтвердил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин после встречи с главой Минкульта РФ Ольгой Любимовой. Об этом сообщает Интерфакс.



В своем профиле во "Вконтакте" Сипягин рассказал о том, что Суздаль выбран в качестве новогодней столицы России на период зимы 2023-2024 года. Губернатор также отметил, что регион приобретет благодаря участию в проекте ряд улучшений и преобразований.