Речные перевозки между китайским Фуюанем и Хабаровском возобновили
Речные перевозки из китайского города Фуюань в Хабаровск и в обратном направлении возобновили. Об этом сообщило Министерства транспорта Хабаровского края.
Накануне из-за ветра и волнения на реке перевозки были приостановлены, в гавани Фуюаня остался теплоход Лунке-202.
«Пассажирские перевозки по линии Фуюань - Хабаровск возобновлены. <...> Сегодня, 5 августа, теплоход Лунке-202 в 9:24 вышел в направлении Хабаровска», — говорится в сообщении в Telegram-канале регионального Минтранса.
В ведомстве указали, что на борту теплохода находятся 163 человека, в том числе 121 россиянин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru