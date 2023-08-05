Речные перевозки между китайским Фуюанем и Хабаровском возобновили

Накануне из-за ветра и волнения на реке перевозки были приостановлены, в гавани Фуюаня остался теплоход Лунке-202.

«Пассажирские перевозки по линии Фуюань - Хабаровск возобновлены. <...> Сегодня, 5 августа, теплоход Лунке-202 в 9:24 вышел в направлении Хабаровска», — говорится в сообщении в Telegram-канале регионального Минтранса.

В ведомстве указали, что на борту теплохода находятся 163 человека, в том числе 121 россиянин.

