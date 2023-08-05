Движение автотранспорта на Крымском мосту восстановили
5 августа 202303:25
Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщает оперштаб Крыма.
В пятницу вечером движение на переправе перекрыли, как отмечал советник главы региона Олег Крючков, Крымский мост закрыли из-за угрозы атаки.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
В понедельник на переправе временно перекрыли движение транспорта, причины ограничений не уточнялись, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru