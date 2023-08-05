Движение автотранспорта на Крымском мосту восстановили

Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщает оперштаб Крыма.

Советник главы Крыма: Взрывов в районе Крымского моста не было

В пятницу вечером движение на переправе перекрыли, как отмечал советник главы региона Олег Крючков, Крымский мост закрыли из-за угрозы атаки.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

В понедельник на переправе временно перекрыли движение транспорта, причины ограничений не уточнялись, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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