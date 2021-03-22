Реабилитацию рек в Норильске могуть начать только спустя три года после аварии
Работы по очищению рек около Норильска, пострадавших от последствий разлива топлива на ТЭЦ, которая принадлежит "Норникелю", необходимо начать только через три года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Росводресурсов Дмитрия Кириллова.
По словам Кириллова, водные объекты способны самоочищаться. Глава ведомства выразил уверенность в необходимости провести мониторинг и проследить за динамикой восстановления, и только после этого приступать к реабилитации рек.
По данным Росводресурсов, вода вновь станет пригодной для проживания рыб только через несколько лет. Если же фауну будут восстанавливать в тех условиях, которые есть сейчас, то рыбы не смогут там жить и погибнут.
Кириллов напомнил, что реки в районе происшествия загрязнялись на протяжении многих лет. По его словам, в нее продолжают сбрасывать отходы различные предприятия, поэтому нужно ответственно подойти к реабилитационным мероприятиям, чтобы не потратить впустую "государственные деньги".
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