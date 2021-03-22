Реабилитацию рек в Норильске могуть начать только спустя три года после аварии

По словам Кириллова, водные объекты способны самоочищаться. Глава ведомства выразил уверенность в необходимости провести мониторинг и проследить за динамикой восстановления, и только после этого приступать к реабилитации рек.

По данным Росводресурсов, вода вновь станет пригодной для проживания рыб только через несколько лет. Если же фауну будут восстанавливать в тех условиях, которые есть сейчас, то рыбы не смогут там жить и погибнут.

Кириллов напомнил, что реки в районе происшествия загрязнялись на протяжении многих лет. По его словам, в нее продолжают сбрасывать отходы различные предприятия, поэтому нужно ответственно подойти к реабилитационным мероприятиям, чтобы не потратить впустую "государственные деньги".