Развожаев заявил о новой атаке беспилотника на Севастополь

«Буквально 15 минут назад над морем на внешнем рейде еще один беспилотник был подавлен РЭБом, сейчас наш флот продолжает его уничтожение на воде», - написал Развожаев.



Он заверил, что осуществляется контроль воздушной обстановки. Оперативные службы находятся в полной готовности. Также губернатор Севастополя призвал доверять только проверенной информации.

Ранее силы противовоздушной обороны России, а также флот и подразделения радиоэлектронной борьбы отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на Севастополь. В ней участвовали восемь дронов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».