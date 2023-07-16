Развожаев заявил о новой атаке беспилотника на Севастополь

Около 11:00 (Мск) подразделение РЭБ подавило над акваторией Черного моря еще один украинский беспилотник, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале 16 июля, в воскресенье.

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«Буквально 15 минут назад над морем на внешнем рейде еще один беспилотник был подавлен РЭБом, сейчас наш флот продолжает его уничтожение на воде», - написал Развожаев.

Он заверил, что осуществляется контроль воздушной обстановки. Оперативные службы находятся в полной готовности. Также губернатор Севастополя призвал доверять только проверенной информации.

Ранее силы противовоздушной обороны России, а также флот и подразделения радиоэлектронной борьбы отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на Севастополь. В ней участвовали восемь дронов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
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