Развожаев раскрыл подробности противодействия атаке надводного беспилотника ВСУ
В трех километрах от Севастопольской бухты российские военные уничтожили безэкипажный катер (БЭК) Вооруженных сил Украины. Эти подробности сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале 30 декабря.
Звуки боя были слышны в Севастополе.
«По информации от военных, в трех километрах от Севастопольской бухты в открытом море с вертолетов уничтожен БЭК», - отметил Развожаев.
Губернатор призвать севастопольцев доверять только официальной информации.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что безэкипажный катер ВСУ, который направлялся к Крыму, российская ПВО уничтожила утром в субботу в северо-западной части акватории Черного моря, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru