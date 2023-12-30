Развожаев раскрыл подробности противодействия атаке надводного беспилотника ВСУ

В трех километрах от Севастопольской бухты российские военные уничтожили безэкипажный катер (БЭК) Вооруженных сил Украины. Эти подробности сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале 30 декабря.

Возле Севастополя уничтожили беспилотник

Звуки боя были слышны в Севастополе.

«По информации от военных, в трех километрах от Севастопольской бухты в открытом море с вертолетов уничтожен БЭК», - отметил Развожаев.

Губернатор призвать севастопольцев доверять только официальной информации.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что безэкипажный катер ВСУ, который направлялся к Крыму, российская ПВО уничтожила утром в субботу в северо-западной части акватории Черного моря, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:МинобороныМинобороны РФВСУСевастополь

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