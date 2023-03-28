Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе тренировкой ПВО
28 марта 202312:35
Тренировка сил противовоздушной обороны проходит в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Громкие звуки сегодня в центре - это тренировка ПВО», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Развожаев подчеркнул, что в Севастополе все спокойно.
Ранее в Севастопольской бухте приостановили движение морского пассажирского транспорта. Позже движение катеров было восстановлено.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru