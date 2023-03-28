Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе тренировкой ПВО

Тренировка сил противовоздушной обороны проходит в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе учениями военных

«Громкие звуки сегодня в центре - это тренировка ПВО», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Развожаев подчеркнул, что в Севастополе все спокойно.

Ранее в Севастопольской бухте приостановили движение морского пассажирского транспорта. Позже движение катеров было восстановлено.

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ФОТО: РИА Новости
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