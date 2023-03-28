В бухте Севастополя приостановили движение транспорта

Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте приостановили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дирекцию по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

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В учреждении предупредили, что утром 28 марта паромы и катера не осуществляют движение. Причины решения не уточнялись, пишет Газета.ру.

При этом накануне власти Севастополя сообщали о возможном закрытии рейда из-за плохой погоды, отмечает телеканал «360».

К 07:47 мск в бухте восстановили движение пассажирских катеров.

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Фото: sev.gov.ru
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