В бухте Севастополя приостановили движение транспорта
Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте приостановили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дирекцию по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.
В учреждении предупредили, что утром 28 марта паромы и катера не осуществляют движение. Причины решения не уточнялись, пишет Газета.ру.
При этом накануне власти Севастополя сообщали о возможном закрытии рейда из-за плохой погоды, отмечает телеканал «360».
К 07:47 мск в бухте восстановили движение пассажирских катеров.
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