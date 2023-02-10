Разлив нефтепродуктов произошел в Татарстане

«Разлив нефтепродуктов произошел в Менделеевском районе Татарстана на земельном участке сельскохозяйственного назначения на площади 788,2 кв. метра», - говорится в сообщении.

Ранее Новак анонсировал сокращение добычи российской нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, передает НСН.

Как отметил зампред правительства, сегодня Россия полностью реализовывает всю производимую нефть. При этом Москва, как и было заявлено ранее, не будет продавать сырье в страны, которые «прямо или косвенно» поддерживают потолок цен на нефть из РФ.





