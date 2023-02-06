Саудовская Аравия в марте повысит цены на нефть для всех регионов

Саудовская Аравия в марте повысит цены на нефть для покупателей из всех регионов, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Отмечается, что в большей степени нефть подорожает для европейских клиентов - на $2 за баррель, для покупателей из США цена изменится $0,3 за баррель.

При этом Евросоюз подсчитывает, что Россия будет терять 300 миллионов евро ежедневно из-за санкций по нефти, а в США опасаются действий Саудовской Аравии, которая на фоне происходящего может перейти на расчеты в национальной валюте.

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Накануне сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что отказ Саудовской Аравии и других стран от нефтедоллара приведет к катастрофическим событиям в США.

При этом профессор НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук Алексей Портанский в разговоре с НСН отмечал, что Саудовская Аравия не сможет в ближайшей перспективе полностью отказаться от доллара при торговле нефтью, так как все расчеты по нефти сегодня происходят именно в этой валюте.

