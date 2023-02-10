Новак анонсировал сокращение добычи российской нефти на 500 тысяч баррелей в сутки
Россия в марте сократит нефтедобычу на 500 тысяч баррелей в сутки. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Как отметил зампред правительства, сегодня Россия полностью реализовывает всю производимую нефть. При этом Москва, как и было заявлено ранее, не будет продавать сырье в страны, которые «прямо или косвенно» поддерживают потолок цен на нефть из РФ.
«В связи с этим Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки. Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений», — цитирует Новака ТАСС.
Вице-премьер добавил, что механизм потолка цен может повлиять на дефицит сырья и распространиться на другие сектора мировой экономики, приведя к снижению инвестиций и дефициту продукции.
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