Новак анонсировал сокращение добычи российской нефти на 500 тысяч баррелей в сутки

Россия в марте сократит нефтедобычу на 500 тысяч баррелей в сутки. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Новак: введение эмбарго на нефтепродукты из РФ приведет к дефициту предложения на рынке

Как отметил зампред правительства, сегодня Россия полностью реализовывает всю производимую нефть. При этом Москва, как и было заявлено ранее, не будет продавать сырье в страны, которые «прямо или косвенно» поддерживают потолок цен на нефть из РФ.

«В связи с этим Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки. Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений», — цитирует Новака ТАСС.

Вице-премьер добавил, что механизм потолка цен может повлиять на дефицит сырья и распространиться на другие сектора мировой экономики, приведя к снижению инвестиций и дефициту продукции.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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