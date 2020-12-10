Ракова: С начала года в Москве были трудоустроены около 160 тысяч человек

С начала 2020 года центры занятости в Москве помогли найти работу около 160 тысячам человек. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что уровень безработицы из-за пандемии COVID-19 вырос во многих регионах. И Москва не стала исключением.

«Однако ситуация постепенно выравнивается. Еще на начало октября регистрируемая безработица составляла 3,04%, сейчас — уже 1,7 процента.

Благодаря работе службы занятости населения Москвы с сентября еженедельно находят работу около 7 тысяч.человек. Всего же с января 2020 года трудоустроены около 160 тысяч», - подчеркнула Ракова.

Заммера рассказал, что в ноябре более 20 тысяч соискателей нашли работу с помощью службы занятости – а это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, по словам Раковой, в ноябре на рынке труда наблюдался рост количества вакансий в сфере IT, транспорта и логистики, строительной индустрии и ЖКХ, сообщает Вечерняя Москва. Более 4 тыс. кандидатов трудоустроились на вакансии системного администратора, аналитика в области информатики, технолога, сварщика и инженера-лаборанта. Соискатели активно ищут работу в транспортных и логистических компаниях на должности менеджера по логистике и водителя.