Путин оценил ситуацию с безработицей в России
Безработица в России снижается медленно, и пока говорить о кардинальном переломе рано. Об этом заявил Владимир Путин, пишет ТАСС.
А ранее глава государства отметил, что главными рисками в мире в текущем году стали массовая безработица и рост бедности. Такое заявление он сделал, выступая на саммите Группы двадцати (G20). Кроме того, президент России назвал мировой экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19 , беспрецедентным и сравнил его по масштабу с американской Великой депрессией, отмечают «Известия».
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