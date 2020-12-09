Путин оценил ситуацию с безработицей в России

А ранее глава государства отметил, что главными рисками в мире в текущем году стали массовая безработица и рост бедности. Такое заявление он сделал, выступая на саммите Группы двадцати (G20). Кроме того, президент России назвал мировой экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19 , беспрецедентным и сравнил его по масштабу с американской Великой депрессией, отмечают «Известия».



