Район в Новосибирской области возглавил осужденный за браконьерство чиновник
Убинский район Новосибирской области возглавил Олег Конюк, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в связи с чем глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн обратился к генпрокурору и губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Об этом сообщил сам парламентарий в своем Telegram-канале.
Во вторник в ходе выборов главы Убинского района Конюк был единогласно избран на пост руководителя местной администрации.
Как отметил Хинштейн, ранее Конюк был осужден за незаконную охоту: чиновник с подельниками убил трех лосей, впоследствии ему пришлось выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Кроме того, в 2019 году Конюка оштрафовали за незаконное приобретение и хранение боеприпасов. Годом ранее чиновник стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий, однако это разбирательство прекратили за истечением срока давности.
Хинштейн указал, что этот «криминальный шлейф» не помешал депутатам проголосовать за Конюка на выборах главы района, более того, его кандидатуру поддержало региональное правительство.
«Направил обращение Генпрокурору и губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Считаю, что налицо — дискредитация государства и органов власти. Уголовники не могут и не должны руководить муниципалитетами!» — написал парламентарий.
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