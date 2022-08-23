Умер 38-летний глава Чебоксар Олег Кортунов

«На 39-м году жизни не стало близкого для нас человека большой внутренней силы — главы города Чебоксары Олега Кортунова. <...> Он был энергичным, открытым к общению человеком, искренне стремился внести вклад в решение важнейших для жизни горожан вопросов», — написал Спирин в своем Telegram-канале.

Причина смерти Кортунова не уточняется. Местные СМИ сообщают, что градоначальник ушел из жизни из-за сердечной недостаточности, отмечает РИА ФАН.

Олег Кортунов возглавил администрацию Чебоксар в октябре 2020 года, напоминает телеканал «360».

