Работу столичных врачей упростит искусственный интеллект

В городских поликлиниках Москвы в октябре начала работать система поддержки принятия врачебных решений (СППВР). Как отметил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 121» Андрей Тяжельников, это уникальный случай, поскольку искусственный интеллект впервые вошел в стандарты амбулаторно-поликлинического звена.

«У врачей появился цифровой помощник, благодаря которого они смогут более точно ставить предварительные диагнозы и назначать лечение. Эта система – набор инструментов, которые на каждом этапе поддерживают врача общей практики или терапевта», - подчеркнул Тяжельников.

Помимо этого, по его словам, у врачей станет меньше рутинной работы в ЕМИАС и появится больше времени на общение с пациентом. Добавим, система имеет и серьезный образовательный потенциал. В настоящий момент все взрослые московские поликлиники Департамента здравоохранения используют искусственный интеллект для постановки диагноза.