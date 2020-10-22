Работу столичных врачей упростит искусственный интеллект

В городских поликлиниках Москвы в октябре начала работать система поддержки принятия врачебных решений (СППВР). Как отметил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 121» Андрей Тяжельников, это уникальный случай, поскольку искусственный интеллект впервые вошел в стандарты амбулаторно-поликлинического звена.

«У врачей появился цифровой помощник, благодаря которого они смогут более точно ставить предварительные диагнозы и назначать лечение. Эта система – набор инструментов, которые на каждом этапе поддерживают врача общей практики или терапевта», - подчеркнул Тяжельников.

Помимо этого, по его словам, у врачей станет меньше рутинной работы в ЕМИАС и появится больше времени на общение с пациентом. Добавим, система имеет и серьезный образовательный потенциал. В настоящий момент все взрослые московские поликлиники Департамента здравоохранения используют искусственный интеллект для постановки диагноза.

Во взрослых поликлиниках Москвы внедряется цифровой помощник врачей

Напомним, в августе в столичных клиниках опробовали компьютерный алгоритм, который позволяет выявлять признаки рака крови и туберкулеза. Об этом сообщила депутат Мосгордумы Елена Самышина - главный врач городской поликлиники № 3. О внедрении в обычную работу столичных медиков передовых цифровых технологий она рассказала «АиФ».

По словам Самышиной, во время эпидемии коронавируса специалисты сумели научить искусственный интеллект распознавать признаки пневмонии COVID-19 на цифровых снимках легких. Нейросеть рассчитывала вероятность диагноза на ранней стадии. В результате, точность постановки диагноза по трем из четырех признаков достигала 94%.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектПоликлиникиМоскваВрачи
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры