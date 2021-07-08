Работу общепита в ночное время запретили в Ингушетии
Власти Ингушетии до 1 сентября запретили организациям общественного питания работать в ночное время, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В сообщении говорится, что общепиту разрешается работать в период с 7.00 до 21.00. Это также касается детских развлекательных площадок, парковых аттракционов и досуговых центров, расположенных в помещениях, за исключением учреждений допобразования.
Кроме того, были актуализированы ограничения на проведение свадеб и прочих массовых мероприятий с участием более 100 человек в помещениях площадью менее 400 квадратных метров - на них запретили выступать артистам подведомственных минкультуры учреждений.
Республиканский оперштаб рекомендовал использовать защитные маски в общественном транспорте и местах массового скопления людей, а пятничные молитвы в мечетях проводить с соблюдением социальной дистанции и масочного режима, по возможности – на открытом воздухе.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил действующие в городе ограничения по противодействию распространению коронавируса до 16 августа.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+24 818 / сут.
Умерли
141 тыс.+734 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+21 336 / сут.
- Работу общепита в ночное время запретили в Ингушетии
- Евросоюз направил России запрос на переговоры о взаимном признании ковид-сертификатов
- Российские авиакомпании заявили о готовности возобновить полёты в Египет
- Военнослужащие Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку на границе
- Талибы заявили, что не дадут использовать Афганистан для нападения на Россию
- Путин открыл движение на заключительном участке ЦКАД
- Медсестра в Калужской области вместо вакцины от COVID-19 вколола пациенту физраствор
- Рядом с МКС пролетел космический мусор
- Российский самолёт-амфибию Бе-200 направили в Турцию для тушения пожаров
- Рэпера Элджея оштрафовали и лишили водительских прав
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru