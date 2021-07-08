Работу общепита в ночное время запретили в Ингушетии

Власти Ингушетии до 1 сентября запретили организациям общественного питания работать в ночное время, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В сообщении говорится, что общепиту разрешается работать в период с 7.00 до 21.00. Это также касается детских развлекательных площадок, парковых аттракционов и досуговых центров, расположенных в помещениях, за исключением учреждений допобразования.

Кроме того, были актуализированы ограничения на проведение свадеб и прочих массовых мероприятий с участием более 100 человек в помещениях площадью менее 400 квадратных метров - на них запретили выступать артистам подведомственных минкультуры учреждений.

Республиканский оперштаб рекомендовал использовать защитные маски в общественном транспорте и местах массового скопления людей, а пятничные молитвы в мечетях проводить с соблюдением социальной дистанции и масочного режима, по возможности – на открытом воздухе.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил действующие в городе ограничения по противодействию распространению коронавируса до 16 августа.

